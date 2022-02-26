طبي: اجتماعنا في هذا اليوم المُميّز إنّما هو لتحقيق هدف سامٍ ونبيل يتمثل في تكريم المتفوّقين الفائزين في هذه الجائزة وهُم بحقّ نماذج مشرّفة للأمة العربيّة

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