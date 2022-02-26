أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ في كلمة له خلال حفل تكريم الفائزين الأوائل في الجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه بمجال القانون والقضاء على مستوى الوطن العربي: نعتزّ بأن تحتضن مدينة بيروت هذا الاحتفال

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