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أبو الغيظ: لا تزال الجامعات العربية تعاني من انخفاض تصنيفها على مستوى العالم لافتقارها إلى وسائل الابتكار والرصانة في البحث العلمي

Lebanon 24
26-02-2022 | 05:00
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