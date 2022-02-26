أخبار عاجلة

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال احتفال في السراي الحكومي: نسعى على الدوام من أجل أن يكون لبنان فاعلاً ضمن الواحة العربية

Lebanon 24
26-02-2022 | 05:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال احتفالٍ في السراي الحكومي: انفجار مرفأ بيروت عام 2020 شكل محطة موجعة في تاريخ الوطن لن يمحي آثارها مرور الزمن مهما طال
lebanon 24
26/02/2022 19:04:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كلمة له خلال تكريم الفائزين في الجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراة في العلوم القانونية والقضائية بالوطن العربي: حفل اليوم مناسبة ورسالة من بيروت باعتزازنا وحرصنا على موقع لبنان العربي كدولة مؤسسة لجامعة الدول العربية
lebanon 24
26/02/2022 19:04:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال مؤتمر صحافي في السراي الحكومي: أيام قليلة ونطوي عاماً كان بالتأكيد الاصعب على وطننا لما حمله من تعقيدات ومشاكل ومصاعب
lebanon 24
26/02/2022 19:04:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر في السراي الحكومية لـ"الجديد": رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يتبلغ رسميًّا أي شيء عن استقالة قرداحي وهو كان طلب من الأخير الاستقالة خلال لقاء الأمس
lebanon 24
26/02/2022 19:04:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
11:59 | 2022-02-26
11:56 | 2022-02-26
11:36 | 2022-02-26
11:34 | 2022-02-26
11:32 | 2022-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website