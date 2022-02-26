ميقاتي: من غير الانصاف تحميل وطننا ما لا طاقة عليه ونحن ننتظر من أشقائنا العرب أن يتفهّموا واقعنا جيداً وأن يقفوا إلى جانبنا لتجنيب لبنان الأخطار

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