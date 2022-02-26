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ميقاتي: من غير الانصاف تحميل وطننا ما لا طاقة عليه ونحن ننتظر من أشقائنا العرب أن يتفهّموا واقعنا جيداً وأن يقفوا إلى جانبنا لتجنيب لبنان الأخطار

Lebanon 24
26-02-2022 | 05:08
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26/02/2022 19:04:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أيها الاخوة العرب نحن بحاجة الى دعمكم ومؤازرتكم في هذه المرحلة بالذات ليستعيد لبنان عافيته
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26/02/2022 19:04:46 Lebanon 24 Lebanon 24
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26/02/2022 19:04:46 Lebanon 24 Lebanon 24
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