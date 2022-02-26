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ميقاتي: لقد أدركنا في لبنان منذ البداية أننا غير قادرين على الوقوف في خندق هنا أو على خط تماس هناك

Lebanon 24
26-02-2022 | 05:09
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