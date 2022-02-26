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الرئيس الأوكراني: أكثر من 100 ألف من "الغزاة" على أرضنا ويطلقون النار على المباني السكنية

Lebanon 24
26-02-2022 | 08:03
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