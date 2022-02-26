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مستشار الرئيس الأوكراني: أعلنا استعدادنا للتفاوض ولكن روسيا تضع شروط مسبقة "غير عملية"

Lebanon 24
26-02-2022 | 08:44
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