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بلومبرغ نقلا عن مصادر: فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي يستهدف 643 مليار دولار من الاحتياطات جمعها بوتين قبل التخطيط لغزو أوكرانيا

Lebanon 24
26-02-2022 | 13:04
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