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إطلاق صفارات إنذار في فولينسكا شمالي غرب أوكرانيا و ريفن في محافظة روفنينسكي للتحذير من هجمات جوية (العربية)

Lebanon 24
26-02-2022 | 23:18
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