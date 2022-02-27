أخبار عاجلة

الجزيرة عن رئيس الإدارة المدنية لمدينة سومي شرق كييف: مقتل 6 أوكرانيين بينهم طفلة في الهجوم الروسي على أوختيركا

Lebanon 24
27-02-2022 | 00:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
"إنترفاكس" عن رئيس بلدية سومي: القوات الروسية دخلت المدينة وسيطرت على الطريق السريع بين كييف وموسكو
lebanon 24
27/02/2022 13:54:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: مقتل 64 مدنيا على الأقل منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا (الجزيرة)
lebanon 24
27/02/2022 13:54:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس إدارة الدولة في سومي شمال شرقي أوكرانيا: القوات الروسية تحاول اقتحام المدينة من جهة خيمبروم (الجزيرة)
lebanon 24
27/02/2022 13:54:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الرئيس الأوكراني: الهجوم الروسي على كييف لا يحرز تقدما
lebanon 24
27/02/2022 13:54:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
06:52 | 2022-02-27
06:50 | 2022-02-27
06:41 | 2022-02-27
06:40 | 2022-02-27
06:38 | 2022-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website