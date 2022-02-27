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رويترز: زيلينسكي يقول إنه منفتح على الحوار في أماكن أخرى لا تبدي عدوانية تجاه أوكرانيا

Lebanon 24
27-02-2022 | 02:40
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