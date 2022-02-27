النائب إبراهيم كنعان لصوت كل لبنان: الموازنة العامة خالية من أي رؤية اقتصادية اصلاحية ولا تتضمن خطة نهوض اقتصادي وجاءت حسابية تقتصر على تجميع أرقام ونحن نتجه نحو انكماش اقتصادي كامل

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