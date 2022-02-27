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مظاهرات في سانت بطرسبرغ رفضا لحرب روسيا على أوكرانيا وقوات الأمن تعتقل عددا من المشاركين (الجزيرة)

Lebanon 24
27-02-2022 | 08:26
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