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هبوط طائرة نرويجية تحمل قوات من حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
27-02-2022 | 10:03
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