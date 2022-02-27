أخبار عاجلة

وزير العدل هنري خوري: لجنة الادارة والعدل غيّرت احكاما وبنودا عديدة على الصيغة الاساسية لمشروع قانون استقلالية القضاء ولم يتمّ عرض الصيغة النهائية بعد التغييرات على مجلس القضاء الاعلى ولا على وزير العدل(LBCI)

Lebanon 24
27-02-2022 | 14:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
قبل الجلسة التشريعية.. هذا ما كشفه وزير العدل عن قانون "استقلالية القضاء"
lebanon 24
28/02/2022 06:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
زير العدل هنري خوري للـmtv: سأطلب إرجاء البحث والنقاش بقانون استقلالية القضاء بما أنّني لم أتبلّغه سوى منذ 3 أيام ولم يتسنَّ لي الوقت الكافي لدراسته
lebanon 24
28/02/2022 06:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
إنطلاق إحتفالية يوم القضاء في العراق بمشاركة وزير العدل هنري الخوري
lebanon 24
28/02/2022 06:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل: انطلاق التحضيرات للجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه في مجالي القانون والقضاء
lebanon 24
28/02/2022 06:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
23:31 | 2022-02-27
23:31 | 2022-02-27
23:30 | 2022-02-27
23:29 | 2022-02-27
20:38 | 2022-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website