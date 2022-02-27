أخبار عاجلة

صافرات الإنذار تدوي في العاصمة كييف بعد سماع انفجار قوي (الجزيرة)

Lebanon 24
27-02-2022 | 16:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
"العربية": صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف جراء قصف روسي
lebanon 24
28/02/2022 06:48:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية كييف تدعو مواطنيها إلى الاحتماء بالملاجئ بعد تجدد إطلاق صافرات الإنذار بأنحاء العاصمة (الشرق للأخبار)
lebanon 24
28/02/2022 06:48:20 Lebanon 24 Lebanon 24
صفارات الإنذار تدوي في مدينة دنيبرو وأصوات انفجارات تسمع في محيطها (الجزيرة)
lebanon 24
28/02/2022 06:48:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تجدد إطلاق صافرات الإنذار في العاصمة كييف
lebanon 24
28/02/2022 06:48:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
23:31 | 2022-02-27
23:31 | 2022-02-27
23:30 | 2022-02-27
23:29 | 2022-02-27
20:38 | 2022-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website