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لويد أوستن: بوتين قال إنه لا يريد رؤية الناتو قويا على حدوده وما حصل هو العكس تماماً
Lebanon 24
27-02-2022
|
18:17
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