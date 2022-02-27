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ارتفاع أسعار النفط في العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 7 دولارات إلى 105.07 دولار للبرميل

Lebanon 24
27-02-2022 | 18:20
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