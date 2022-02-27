أخبار عاجلة

تركيا تقول إنها ستطبق بشفافية جميع أحكام اتفاقية مونترو البحرية مع تحول الوضع في الأراضي الأوكرانية إلى حرب

Lebanon 24
27-02-2022 | 18:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مغادرة جميع الدبلوماسيين الروس الأراضي الأوكرانية
lebanon 24
28/02/2022 06:49:34 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تقول إنها دمّرت القواعد والدفاعات الجوية الأوكرانية
lebanon 24
28/02/2022 06:49:34 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: تركيا تقف ضد أي قرار يستهدف وحدة الأراضي الأوكرانية
lebanon 24
28/02/2022 06:49:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الأوكرانية: انطلاق مجموعة من المقاتلات من بيلاروسيا باتجاه الأراضي الأوكرانية
lebanon 24
28/02/2022 06:49:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
23:31 | 2022-02-27
23:31 | 2022-02-27
23:30 | 2022-02-27
23:29 | 2022-02-27
20:38 | 2022-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website