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وزير الدفاع الأميركي: بوتين لا يريد الناتو متحداً قوياً على جناحه الغربي وما حدث هو العكس تماماً

Lebanon 24
27-02-2022 | 19:25
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