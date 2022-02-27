أخبار عاجلة

إجلاء معظم أعضاء منظمة الأمن والتعاون من أوكرانيا

Lebanon 24
27-02-2022 | 19:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
إعلام روسي: إجلاء جميع أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أوكرانيا
lebanon 24
28/02/2022 06:53:32 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تبدأ في إجلاء الموظفين من أوكرانيا إلى مولدوفا
lebanon 24
28/02/2022 06:53:32 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الأمن والتعاون تجلي أعضاء بعثتها في أوكرانيا (العربية)
lebanon 24
28/02/2022 06:53:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: ندعو روسيا لوقف إطلاق النار فورا لإيصال المساعدات الإنسانية لأوكرانيا
lebanon 24
28/02/2022 06:53:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
23:31 | 2022-02-27
23:31 | 2022-02-27
23:30 | 2022-02-27
23:29 | 2022-02-27
20:38 | 2022-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website