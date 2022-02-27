أخبار عاجلة

اليابان: نبحث فرض عقوبات على أفراد من بيلاروسيا بينهم شخصيات حكومية

Lebanon 24
27-02-2022 | 23:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
اليابان: نبحث فرض عقوبات على أفراد من بيلاروسيا بينهم شخصيات حكومية
lebanon 24
28/02/2022 12:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبيرغ: الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات على رجال أعمال وشخصيات سياسية روسية بينهم بيسكوف المتحدث باسم الكرملين
lebanon 24
28/02/2022 12:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الياباني: قررنا فرض عقوبات على شخصيات روسية بينها الرئيس بوتين (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
28/02/2022 12:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
اليابان تبحث فرض عقوبات على بيلاروسيا بسبب دعمها لروسيا
lebanon 24
28/02/2022 12:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
05:27 | 2022-02-28
05:27 | 2022-02-28
05:27 | 2022-02-28
05:26 | 2022-02-28
05:11 | 2022-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website