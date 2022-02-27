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أخبار عاجلة
كوريا الجنوبية تعلن عزمها تطبيق عقوبات نظام "سويفت" المالي على روسيا
Lebanon 24
27-02-2022
|
23:59
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