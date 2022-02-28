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سكاي نيوز نقلاً عن شركة "ميتا": إزالة نحو 40 حسابا وصفحة على فيسبوك وإنستغرام يستهدفون أوكرانيا بحملة منسقة من أوكرانيا وروسيا

Lebanon 24
28-02-2022 | 00:06
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