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الحدث نقلاً عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية: القصف الروسي في أوكرانيا أصاب موقعا للنفايات المشعة

Lebanon 24
28-02-2022 | 01:34
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