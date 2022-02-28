أخبار عاجلة

الإليزيه: قادة دول غربية بينهم ماكرون سيشاركون اليوم في قمة حول أوكرانيا

Lebanon 24
28-02-2022 | 04:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ماكرون يجدد دعم أوكرانيا ويؤكد أن العقوبات ستطال كبار القادة في روسيا
lebanon 24
28/02/2022 17:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفرنسي ماكرون يطالب بفرض عقوبات غربية على روسيا بعد اعترافها بانفصاليي أوكرانيا
lebanon 24
28/02/2022 17:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24
قصر الإليزيه يعلن عن بدء مكالمة هاتفية بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين (روسيا اليوم)
lebanon 24
28/02/2022 17:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الإليزيه: رئيس أوكرانيا أبلغ ماكرون أنه لن يرد على استفزازات الانفصاليين المدعومين روسياً
lebanon 24
28/02/2022 17:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2022-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2022-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2022-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2022-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2022-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:14 | 2022-02-28
10:10 | 2022-02-28
10:08 | 2022-02-28
09:40 | 2022-02-28
09:12 | 2022-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website