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وزير الداخلية من دار الفتوى: ناقشت مع المفتي الاوضاع الداخلية التي تهم الطائفة السنية التي حرص عليه او على دورها الوطني كما هو حريص على كل الوطن

Lebanon 24
28-02-2022 | 04:51
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