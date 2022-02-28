أخبار عاجلة

الدفاع الروسية: القوات النووية في مواقع هجومية بعد أوامر بوتين

Lebanon 24
28-02-2022 | 07:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الحرة نقلاً عن وزيرة الدفاع الألمانية: بوتين وضع القوة النووية الروسية في حال تأهب لأن هجومه على أوكرانيا لا يسير كما يشتهي
lebanon 24
28/02/2022 17:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام أميركي: صور أقمار اصطناعية تظهر تحرك القوات الروسية نحو مواقع هجومية (العربية)
lebanon 24
28/02/2022 17:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع البريطانية: القوات الروسية ما زالت على بعد 30 كيلومترا من العاصمة كييف
lebanon 24
28/02/2022 17:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الروسية تعلن أنها برفقة قوات أوكرانية تتولى مهمة تأمين محطة "تشيرنوبل" للطاقة النووية
lebanon 24
28/02/2022 17:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2022-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2022-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2022-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2022-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2022-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:33 | 2022-02-28
10:15 | 2022-02-28
10:14 | 2022-02-28
10:10 | 2022-02-28
10:08 | 2022-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website