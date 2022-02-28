أفادت الرئاسة الفرنسية أنَّ "الرئيس الفرنسي ايمانيويل ماكرون أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم وحثَّ على الوقف الفوري لإطلاق النار".

Lebanon 24