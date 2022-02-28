أخبار عاجلة

البنتاغون: روسيا لم تسيطر بعد على خاركيف وتواجه مقاومة شرسة فيها

Lebanon 24
28-02-2022 | 10:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
اليابان تعلن فرض عقوبات على روسيا تشمل تجميد أرصدة شخصيات مرتبطة بالحكومة الروسية بمن فيها الرئيس بوتين
lebanon 24
28/02/2022 21:46:22 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الأوكرانية تستهدف رتلا عسكريا روسيا في خاركيف.. وفيديو يوثق الواقعة
lebanon 24
28/02/2022 21:46:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرة عن مسؤول رفيع في البنتاغون: لا مؤشرات على أن الروس سيطروا على أي مدينة والمقاومة الأوكرانية تؤخر تقدمهم
lebanon 24
28/02/2022 21:46:22 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: لا صحة لمشاركة أميركا في المقاومة الأوكرانية ضد الروس في جزيرة زميني
lebanon 24
28/02/2022 21:46:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
14:43 | 2022-02-28
14:39 | 2022-02-28
14:31 | 2022-02-28
14:26 | 2022-02-28
14:23 | 2022-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website