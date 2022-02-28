أخبار عاجلة

ممثل الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة: ندعو روسيا لوقف القتال وسحب قواتها من أوكرانيا بشكل فوري (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
28-02-2022 | 11:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ممثل تركيا في الأمم المتحدة: نرفض عدوان روسيا على أوكرانيا وما تفعله روسيا غير شرعي وغير قانوني (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
28/02/2022 21:47:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يدعو لحزمة عقوبات تشمل بيلاروسيا لدعمها روسيا في عملياتها ضد أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
28/02/2022 21:47:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل روسيا في الأمم المتحدة: اعتراف روسيا بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك هو نتيجة لانتهاكات كييف هناك (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
28/02/2022 21:47:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية لاتفيا: على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا بعد اعترافها بمناطق الانفصاليين بأوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
28/02/2022 21:47:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
14:43 | 2022-02-28
14:39 | 2022-02-28
14:31 | 2022-02-28
14:26 | 2022-02-28
14:23 | 2022-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website