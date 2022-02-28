أخبار عاجلة

الخارجية الروسية تستدعي السفير الأميركي وتحتج على ما وصفته بالمظاهرات العدوانية قرب السفارة الروسية بواشنطن (الجزيرة)

Lebanon 24
28-02-2022 | 11:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الخارجية الروسية: طرد نائب السفير الأميركي جاء في إطار المعاملة بالمثل ردا على طرد واشنطن أحد دبلوماسيينا (الجزيرة)
lebanon 24
28/02/2022 21:48:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: 10 بنوك تشكل 80% من الأصول الروسية باتت خاضعة للعقوبات (الجزيرة)
lebanon 24
28/02/2022 21:48:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية تطلب من موظفي السفارة الأميركية الذين أمضوا 3 سنوات المغادرة
lebanon 24
28/02/2022 21:48:02 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوض الأوروبي للسياسات الخارجية: سنمنع وصول روسيا ورؤوس الأموال الروسية إلى أسواق المال الأوروبية (الجزيرة)
lebanon 24
28/02/2022 21:48:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
14:43 | 2022-02-28
14:39 | 2022-02-28
14:31 | 2022-02-28
14:26 | 2022-02-28
14:23 | 2022-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website