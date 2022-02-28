أخبار عاجلة

مفاوض أوكراني: المحادثات مع الجانب الروسي عند حدود بيلاروسيا كانت صعبة (العربية)

Lebanon 24
28-02-2022 | 12:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ريا نوفوستي: الوفد الروسي في مفاوضات بيلاروسيا ينتظر الأوكرانيين لبدء المحادثات
lebanon 24
28/02/2022 21:48:47 Lebanon 24 Lebanon 24
المفاوضات الروسية الأوكرانية تجري عند الحدود مع بيلاروسيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
28/02/2022 21:48:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أوكراني: عدد القوات الروسية المنتشرة على الحدود وفي بيلاروسيا لا تزال 140,000 جندي (العربية)
lebanon 24
28/02/2022 21:48:47 Lebanon 24 Lebanon 24
جولة ثانية من محادثات روسيا وأوكرانيا بعد 3 أيام على حدود بولندا-بيلاروسيا (العربية)
lebanon 24
28/02/2022 21:48:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
14:43 | 2022-02-28
14:39 | 2022-02-28
14:31 | 2022-02-28
14:26 | 2022-02-28
14:23 | 2022-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website