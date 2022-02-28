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نيويورك تايمز: الفيفا يعتزم حظر المنتخب الروسي من المنافسات الدولية وإخراجه من المباريات المؤهلة لمونديال 2022 (الجزيرة)
Lebanon 24
28-02-2022
|
12:14
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