أخبار عاجلة

جولة ثانية من محادثات روسيا وأوكرانيا بعد 3 أيام على حدود بولندا-بيلاروسيا (العربية)

Lebanon 24
28-02-2022 | 13:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية بيلاروسيا: جولة جديدة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا ستعقد خلال يومين (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
01/03/2022 01:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاوض أوكراني: المحادثات مع الجانب الروسي عند حدود بيلاروسيا كانت صعبة (العربية)
lebanon 24
01/03/2022 01:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بيلاروسيا: مستعدون لوقف إمدادات الطاقة الروسية إلى بولندا إذا أغلقت حدودها (العربية)
lebanon 24
01/03/2022 01:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية عن رئيس بيلاروسيا: طلبنا من موسكو نشر سلاح نووي إذا نشره الناتو في بولندا وليتوانيا
lebanon 24
01/03/2022 01:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2022-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:11 | 2022-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:32 | 2022-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:33 | 2022-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2022-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:25 | 2022-02-28
18:24 | 2022-02-28
18:24 | 2022-02-28
18:23 | 2022-02-28
18:16 | 2022-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website