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صور أقمار اصطناعية: قافلة عسكرية روسية تمتد لـ27 كيلومترا تتجه صوب كييف (العربية)

Lebanon 24
28-02-2022 | 13:38
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