أخبار عاجلة

الاتحاد الإفريقي: قلقون من تقارير عن حرمان مواطنين أفارقة بأوكرانيا من عبور الحدود وتعرضهم لتعامل غير مقبول (الجزيرة)

Lebanon 24
28-02-2022 | 14:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
السفارة البولندية في باريس: عبور 187 ألف شخص الحدود بين أوكرانيا وبولندا منذ بدء العدوان الروسي (الجزيرة)
lebanon 24
01/03/2022 01:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة المجرية: عبور قرابة 63 ألف شخص الحدود من أوكرانيا إلى المجر منذ بدء الهجوم الروسي (الجزيرة)
lebanon 24
01/03/2022 01:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس السيادة في السودان: ندعو لإشراك الاتحاد الإفريقي لدعم المبادرة الأممية وإنجاح جهود الحوار (الجزيرة)
lebanon 24
01/03/2022 01:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: عقوبات ضد دميتري أوتكين القيادي بمجموعة فاغنر لتعامله مع انفصاليي شرقي أوكرانيا (الجزيرة)
lebanon 24
01/03/2022 01:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2022-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:11 | 2022-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:32 | 2022-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:33 | 2022-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2022-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:25 | 2022-02-28
18:24 | 2022-02-28
18:24 | 2022-02-28
18:23 | 2022-02-28
18:16 | 2022-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website