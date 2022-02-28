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أخبار عاجلة
مصدر رئاسي فرنسي لـ"الحدث": ماكرون لاحظ خلال اتصاله بـ بوتين لهجة هجومية
Lebanon 24
28-02-2022
|
15:26
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