أخبار عاجلة

زيلينسكي: الدولة التي ترتكب جرائم حرب يجب ألا تكون عضوًا دائمًا بمجلس الأمن الدولي

Lebanon 24
28-02-2022 | 17:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
زيلنسكي: ندعو إلى عقد قمة للأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي بمشاركة أوكرانيا وألمانيا وتركيا
lebanon 24
01/03/2022 09:33:33 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الأوكراني بمجلس الأمن: أوكرانيا لن تخضع للتهديدات التي تهدف إلى تقويض استقرارها الاقتصادي والمالي (الجزيرة)
lebanon 24
01/03/2022 09:33:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لمجلس الأمن الدولي: ندين بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الشنيعة التي استهدفت دولة الإمارات (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
01/03/2022 09:33:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي: على الدولة إقرار أموال الإستشفاء الخاصة بقوى الأمن الداخلي والتي تتضمن استشفاء السجناء
lebanon 24
01/03/2022 09:33:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
02:31 | 2022-03-01
02:30 | 2022-03-01
02:27 | 2022-03-01
02:26 | 2022-03-01
02:18 | 2022-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website