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وسائل إعلام أوكرانية عن عمدة خاركيف: روسيا مستمرة في قصف المدينة وتستهدف محطات الطاقة فيها

Lebanon 24
28-02-2022 | 18:14
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