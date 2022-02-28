15
o
بيروت
18
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
معارك محتدمة على أكثر من جبهة في أوكرانيا خاصة في مدينة خاركيف
Lebanon 24
28-02-2022
|
18:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
رويترز: معارك شرسة تدور داخل مدينة خاركيف وحولها
Lebanon 24
رويترز: معارك شرسة تدور داخل مدينة خاركيف وحولها
01/03/2022 09:36:08
01/03/2022 09:36:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عمدة مدينة ماريوبل جنوبي أوكرانيا: المدينة أصبحت غارقة في الظلام بعد قصف روسي استهدف محطات توليد الكهرباء
Lebanon 24
عمدة مدينة ماريوبل جنوبي أوكرانيا: المدينة أصبحت غارقة في الظلام بعد قصف روسي استهدف محطات توليد الكهرباء
01/03/2022 09:36:08
01/03/2022 09:36:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام أوكرانية عن عمدة خاركيف: روسيا مستمرة في قصف المدينة وتستهدف محطات الطاقة فيها
Lebanon 24
وسائل إعلام أوكرانية عن عمدة خاركيف: روسيا مستمرة في قصف المدينة وتستهدف محطات الطاقة فيها
01/03/2022 09:36:08
01/03/2022 09:36:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بلينكن: المجتمع الدولي موحد أكثر من أي وقت مضى في تنديده بحرب بوتين غير المبررة وتضامنه مع أوكرانيا
Lebanon 24
بلينكن: المجتمع الدولي موحد أكثر من أي وقت مضى في تنديده بحرب بوتين غير المبررة وتضامنه مع أوكرانيا
01/03/2022 09:36:08
01/03/2022 09:36:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
تسعيرة المولدات الجديدة صدرت.. المفاجأة كبيرة بثمن الكيلوواط!
Lebanon 24
تسعيرة المولدات الجديدة صدرت.. المفاجأة كبيرة بثمن الكيلوواط!
13:11 | 2022-02-28
28/02/2022 01:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. هكذا سيُصبح سعر البنزين غداً
Lebanon 24
بالأرقام.. هكذا سيُصبح سعر البنزين غداً
14:12 | 2022-02-28
28/02/2022 02:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى لجميع الموظفين.. ما الجديد؟
Lebanon 24
بُشرى لجميع الموظفين.. ما الجديد؟
13:33 | 2022-02-28
28/02/2022 01:33:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر دولار "صيرفة".. هكذا سيتغيّر اليوم
Lebanon 24
سعر دولار "صيرفة".. هكذا سيتغيّر اليوم
02:45 | 2022-02-28
28/02/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الغضب الروسي آت ٍ؟
Lebanon 24
الغضب الروسي آت ٍ؟
05:00 | 2022-02-28
28/02/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
02:31 | 2022-03-01
الجزيرة نقلا عن نائب رئيس الوزراء البريطاني: لن نفرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا
02:30 | 2022-03-01
الحكومة البريطانية: سنقضي على قوة بوتين العسكرية عبر تجويعها ماليا (الجزيرة)
02:27 | 2022-03-01
نائب رئيس الوزراء البريطاني: تبين أن غزو أوكرانيا عملية أخطر بكثير مما تخيل بوتين (الجزيرة)
02:26 | 2022-03-01
الحكومة الصينية: ندعم الجهود الدبلوماسية التي تؤدي إلى تسوية سلمية لأزمة أوكرانيا (الجزيرة)
02:18 | 2022-03-01
خسائر بشرية في استهداف أحد المباني في خاركيف (العربية)
فيديو
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
Lebanon 24
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
00:02 | 2022-02-28
01/03/2022 09:36:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
05:00 | 2022-02-27
01/03/2022 09:36:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
00:15 | 2022-02-27
01/03/2022 09:36:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact