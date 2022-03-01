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وكالة تاس الروسية: إجلاء أكثر من 132 ألفا من سكان دونباس إلى روسيا منذ 18 شباط

Lebanon 24
01-03-2022 | 00:32
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