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وزير الخارجية الأوكراني: بوتين غير قادر على كسر بلادنا ويرتكب المزيد من جرائم الحرب بقتل المدنيين الأبرياء (الجزيرة)
Lebanon 24
01-03-2022
|
03:18
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