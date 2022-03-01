أخبار عاجلة

الجزيرة: الصليب الأحمر يقول إنه بحاجة إلى نحو 274 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين واللاجئين الأوكرانيين

Lebanon 24
01-03-2022 | 04:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
النرويج تعلن أنها ستقدم 226 مليون دولار من المساعدات الإنسانية والمعدات العسكرية لأوكراني
lebanon 24
01/03/2022 13:55:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: نتوقع انقطاع خدمات أساسية في أوكرانيا مما سيفاقم الاحتياجات (الجزيرة)
lebanon 24
01/03/2022 13:55:36 Lebanon 24 Lebanon 24
نائبة وزير الخارجية الأميركي: فرار الأوكرانيين من منازلهم بداية فقط للخسائر الإنسانية الناجمة عن هجوم روسيا (الجزيرة)
lebanon 24
01/03/2022 13:55:36 Lebanon 24 Lebanon 24
التحالف: قدمنا الدعوة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن والصليب الأحمر لزيارة التحالف (العربية)
lebanon 24
01/03/2022 13:55:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
06:51 | 2022-03-01
06:47 | 2022-03-01
06:42 | 2022-03-01
06:42 | 2022-03-01
06:30 | 2022-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website