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السيّد نصرالله: في ما خص ما يجري اليوم بين روسيا واوكرانيا هناك مخاوف من ان تذهب الامور الى ما هو ابعد من المعركة الروسية الاوكرانية لان ما يجري اليوم فيه الكثير من العبر والدروس يجب ان يبنى عليها في منطقتنا
Lebanon 24
01-03-2022
|
05:07
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