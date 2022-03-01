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وزارة الدفاع الروسية: قواتنا وجهت اليوم ضربة بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى
Lebanon 24
01-03-2022
|
08:01
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