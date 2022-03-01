أخبار عاجلة

الخارجية الإيطالية تُعلن عن نقل سفارة بلادها في أوكرانيا من العاصمة كييف إلى مدينة لفيف بسبب تدهور الوضع الأمني

Lebanon 24
01-03-2022 | 08:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الفنلندية: قررنا نقل سفارتنا مؤقتا من كييف إلى لفيف بسبب الوضع الأمني (الجزيرة)
lebanon 24
01/03/2022 17:33:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطوط الجوية الكويتية تُعلن عن تعليق رحلاتها إلى العراق مؤقتا بسبب الوضع الأمني
lebanon 24
01/03/2022 17:33:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الظروف الأمنية خصوصا في الحدود الأوكرانية ومنطقة القرم التي تحتلّها روسيا وشرق أوكرانيا غير متوقعة ويمكن أن تتدهور"
lebanon 24
01/03/2022 17:33:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الروسية تُعلن أنّ قنصليتها في مدينة لفيف الأوكرانية تعرضت لهجوم
lebanon 24
01/03/2022 17:33:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:28 | 2022-03-01
10:28 | 2022-03-01
10:12 | 2022-03-01
10:09 | 2022-03-01
10:04 | 2022-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website