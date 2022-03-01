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رئيس الوزراء الفرنسي: الأزمة الحالية ستستمر لمدة طويلة وستترتب عنها تداعيات خطيرة على مستقبل أوروبا

Lebanon 24
01-03-2022 | 09:33
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