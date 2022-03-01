أخبار عاجلة

حادث سير يتسبب بزحمة سير خانقة على أوتوستراد الرميلة باتجاه صيدا قبل حاجز الجيش

Lebanon 24
01-03-2022 | 09:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
حادث سير في صيدا يتسبب بزحمة سير خانقة
lebanon 24
01/03/2022 20:44:05 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير على أوتوستراد جبيل تسبب بسقوط جريح وزحمة سير خانقة
lebanon 24
01/03/2022 20:44:05 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث على أوتوستراد صيدا -الزهراني هذه نتيجته
lebanon 24
01/03/2022 20:44:05 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: جريحان نتيجة حادث صدم على أوتوستراد الكرنتينا باتجاه شارل الحلو
lebanon 24
01/03/2022 20:44:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
13:42 | 2022-03-01
13:28 | 2022-03-01
13:27 | 2022-03-01
13:23 | 2022-03-01
13:15 | 2022-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website